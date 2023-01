Spezia, cessione da record: un centrale va all'Arsenal per una cifra incredibile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Saluta lo Spezia dopo un anno e mezzo dal suo arrivo Jakub Kiwior, difensore centrale polacco, che si trasferisce all'Arsenal per la cifra folle di 30 milioni di euro (25 di quota fissa più 5 bonus). Un incasso record per il club ligure che ora dovrà mettersi al lavoro sul mercato per trovare un sostituto. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il classe 2000 raggiungerà Londra tra domani e dopodomani per sottoporsi alle visite mediche.