Spezia, esplode la protesta: testa di maiale davanti al centro sportivo

I tifosi dello Spezia hanno preso di mira società e proprietà dopo un avvio di stagione pessimo e che li vede terzultimi in Serie B. Neanche il cambi di allenatore ufficializzato ieri, con D'Angelo che ha preso il posto di Alvini, è riuscito a placare l'ira dei sostenitori spezzini. Questa mattina, addirittura, la protesta è degenerata: davanti al centro sportivo del club è apparso uno striscione che recitava: "Il tempo è scaduto" e, al di sotto, una testa di maiale. Un gesto estremo che spinto il CEO Andrea Gazzoli a intervenire mediante un comunicato ufficiale in cui evidenzia la differenza da lui avvertita tra i 'reali' tifosi e quelli protagonisti di queste azioni. Di seguito le sue parole.

"Come ho avuto modo di dire già ieri in conferenza, queste azioni non sono di certo riconducibili ai veri tifosi dello Spezia e si commentano da sole. Non credo ci sia altro da aggiungere, se non che in questo momento sarebbe decisamente importante abbassare i toni della discussione, limitandosi a una critica costruttiva e appassionata, cercando di stare vicino alla squadra come i nostri tifosi hanno sempre fatto. Siamo sempre a disposizione per confrontarci con chi ama lo Spezia, anche quando si tratta di confronti forti come accaduto recentemente, ma sempre nel nome della civiltà e della condivisione di idee per il bene del Club".