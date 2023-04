Spezia, Esposito: "La Lazio ti manda fuori giri. Palleggiano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande vittoria di sacrificio e attenzione quella della Lazio. Al Picco finisce per 3-0 con le reti di Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio. Al termine del match intervenuto ai microfoni di DAZN Salvatore Esposito: “La fiducia ce le danno le prestazioni per la salvezza. Stasera ci abbiamo provato contro una grandissima squadra. L’abbiamo preparata così, subito aggressivi per cercare di recuperare palla e per comandare il gioco. L’abbiamo fatto per 60 minuti, dopo il secondo gol ci siamo un po’ abbassati, ci abbiamo provato. Loro palleggiavano veramente, ma veramente bene ti mandano fuori giri, diventa complicato, evitando il 2 gol ce la potevamo giocare fino alla fine":

Il centrocampista dello Spezia ha poi proseguito alle telecamere di Sky Sport: "Avevamo preparato bene questa partita, volevamo farla noi. Dopo il raddoppio, ci siamo abbattuti. Di fronte a noi c'erano grandi campioni, poi con l'uomo in meno è diventata ancora più difficile: siamo scesi in campo con spirito battagliero contro una grande squadra e questo è l'aspetto positivo che ci dovremo portare dietro anche per il proseguo. Rigore? Io ho visto la palla che cambiava direzione, ma ero dietro. Dobbiamo pensare a noi stessi: non so se l'arbitro abbia sbagliato ma essendoci la tecnologia non credo che ci sia stato un errore. Se hanno valutato così, va bene: non ci attacchiamo a questi fattori: dobbiamo pensare a continuare lavorare per salvarci".