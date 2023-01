Spezia, Gotti resta senza portieri: brutto infortunio per Zoet

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Brutta tegola per lo Spezia. Il portiere Jeroen Zoet che s'è infortunato durante la sfida contro l'Atalanta s'è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento crociato posteriore della gamba destra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso: per lui uno stop di 45-60 giorni. Una notizia pessima per Gotti che, dopo l'infortunio di Dragowski, sarà costretto a chiamare in causa il baby portiere Zovko, già subentrato a Zoet contro i bergamaschi.