Spezia, il dramma dell'ex Ferrer: "Contro questa malattia..." - FOTO

Una notizia sconvolgente quella che ha comunicato Salva Ferrer in queste ultime ore sui social. L'ex difensore dello Spezia ha annunciato di essere affetto da una malattia, il linfoma di Hodgkin, che per un periodo sicuramente lungo lo terrà lontano dal campo per sottoporsi alle cure necessarie. Questo il messaggio che accompagna l'ultimo post dello spagnolo su Instagram: "Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario. Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente".

