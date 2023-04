Spezia-Lazio: i precedenti sorridono ai biancocelesti, ma...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il prossimo turno ha in serbo per la Lazio una trasferta piuttosto insidiosa in casa dello Spezia. Finora nei due precedenti in Serie A sul campo dei liguri sono arrivati due successi. Il primo nel 2021/2022 sul neutro dei Cesena per via dei lavori allo stadio Picco. In quell'occasione i biancocelesti si imposero per 2-1 con reti di Immobile e Milinkovic. Per i bianconeri a segno Nzola. Indimenticabile il 4-3 dello scorso anno in favore della compagine romana. La Lazio chiamata ad inseguire per tutta la partita nei minuti finali riesce a trovare il gol decisivo con un pallonetto di Acerbi. Una rete contestatissima visto che il difensore era in posizione irregolare. Ma ormai questo fa parte del passato. Immobile e compagni vogliono riscrivere una nuova pagina di questa avvincente sfida che finora ha regolato forti emozioni.