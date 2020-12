Spezia - Lazio, le probabili formazioni: Lazzari e Radu dal 1', possibile riposo per Correa

Dopo il pareggio arrivato in casa del Borussia Dortmund, la Lazio affronterà lo Spezia in campionato. I biancocelesti scenderanno in campo sabato alle 15:00 e Inzaghi sceglierà l'undici titolare anche in base alle condizioni dei giocatori impiegati al Signal Iduna Park. Tornerà Lazzari dal primo minuto sulla fascia destra, visto il riposo concessogli in Champions League, così come Radu in difesa. Sull'out di sinistra sarà ballottaggio tra Marusic e Fares, mentre Luiz Felipe spera in una maglia da titolare per completare il terzetto arretrato con Acerbi. Davanti Caicedo potrebbe far rifiatare Correa, in porta si rinnova il duello tra Strakosha e Reina.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.