Spezia - Lazio, occhio ai diffidati: un big a rischio squalifica

Dopo il grande successo ottenuto contro la Juve, la Lazio si rimette subito in carreggiata per proseguire la strada della corsa Champions League, ora seconda in classifica. E così, i biancocelesti, per la 30esima giornata di Serie A, venerdì 14 aprile si scontreranno al Picco contro lo Spezia. Tra i giocatori della Lazio che risultano diffidati c'è solo Danilo Cataldi. Il centrocampista romano dovrà fare attenzione in termini di cartellini gialli per non risciare di saltare il match successivo, contro il Torino, prima del big match contro l'Inter.