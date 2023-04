Spezia-Lazio, tre bianconeri rischiano di saltare il match: di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima la Fiorentina, poi la Lazio. Lo Spezia si prepara al rush finale e spera di raccogliere più punti possibili per centrare al più presto l'obiettivo salvezza. Sabato i liguri volano a Firenze, ma uno sguardo va già al match contro i biancocelesti. Semplici motiva i suoi ragazzi, ma controlla anche i diffidati. In tre, in caso di ammonizioni al Franchi, salterebbero la partita con la Lazio. Si tratta di capitan Bastoni e insieme ad Amian e Holm, che però è ancora indisponibile e non sarà presente.