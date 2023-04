Spezia, Nikolaou avverte la Lazio: "Quando affrontiamo una partita importante..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la vittoria contro la Juventus, venerdì sera la Lazio tornerà subito in campo contro lo Spezia. Al Picco la squadra di Zanetti cercherà di ripetere l'ottima prestazione messa in scena contro la Fiorentina lo scorso weekend, ponendosi come obiettivo quello di tornare a casa con tre punti in tasca. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore spezzino Dimitrios Nikolaou si è espresso a questo riguardo: "Abbiamo fatto una partita bella, aggressiva, cattiva, come dobbiamo essere sempre. Siamo contenti per il punto ma potevamo vincere alla fine, ora dobbiamo avere testa per venerdì, dove c’è una partita importante in cui vogliamo fare punti. Noi scendiamo in campo sempre per vincere, poi come va la partita non lo sappiamo e dobbiamo essere svegli e capire i momenti. Se si prende un punto importante siamo contenti, ma vogliamo sempre vincere".