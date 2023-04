Spezia, Nikolaou: “Questa sarà la nostra arma contro la Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida tra Fiorentina e Spezia, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Dimitrios Nikolaou per commentare il pareggio. Poi, pensando alla prossima sfida contro la Lazio in programma venerdì 14 alle 20:45 al Picco, il difensore ha affermato: “La Lazio è una grande squadra, dovremo essere bravi a fare valere le nostre qualità, nel nostro stadio e davanti al nostro pubblico, che come sempre sarà la nostra arma in più per raggiungere l’obiettivo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE