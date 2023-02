Spezia, scelto l'erede di Gotti: lunedì in città per la firma

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l'esonero di Luca Gotti arrivato nelle scorse ore, lo Spezia ha affidato temporaneamente la prima squadra a Lorieri, che siederà sulla panchina delle aquile nella sfida contro la Juventus. Come riportato da Tuttomercatoweb, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per l'annuncio del nuovo allenatore. Leonardo Semplici, ex Spal e Cagliari, è infatti sempre più in pole per diventare il nuovo allenatore dei liguri e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca.