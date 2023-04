Spezia, Semplici: "Risultato che non rispecchia quanto visto in campo. Ampadu? L'espulsione..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince ancora e lo fa con un rotondo 3-0 rifilato allo Spezia. Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio sono le loro reti a consegnare tre punti pesantissimi alla squadra di Sarri. Al termine della gara ecco le parole del tecnico dei liguri Semplici ai microfoni di Dazn: "Credo che la Lazio sia la squadra che gioca meglio, la più forte, anche questa sera lo abbiamo visto dopo un primo tempo straordinario al primo errore ci hanno punito. Sono una squadra di grande valore e qualità, nel primo tempo abbiamo fatto belle cose, abbiamo rischiato di passare in vantaggio per due volte. Il risultato è un po’ troppo largo per quello che si è visto in campo. Sono dispiaciuto per l’espulsione di Ampadu, per l’episodio che è stato credo non meritasse la seconda ammonizione. I ragazzi hanno fatto una partita di grande personalità”.

Il tecnico è poi intervenuto in conferenza stampa: "Episodi? Se uno guarda il risultato non c’è molto da salvare, invece io quando affronto una squadra di questo valore che in questo momento è la più forte del campionato italiano e riesci a fare tanto possesso palla e giochi con questa personalità ci deve dare forza e convinzione. Sono squadre queste che appena sbagli ti puniscono, mi dispiace perché l’interpretazione fino a quel momento era stata di livello. Avevamo detto di provare a fare la gara e ci stavamo anche riuscendo ma abbiamo trovato una squadra che in questo campionato ha un valore eccelso. Il risultato va oltre quello che abbiamo visto in campo. Bisogna correggere delle cose, però la cosa che alla fine mi dispiace di più è stata l’espulsione di Ampadou che secondo me è stata esagerata. Fa parte del gioco e devo migliorare me stesso e i miei giocatori. L’arbitro ha visto così e dobbiamo andare avanti. Queste partite devono dare non togliere, andiamo avanti. Vedo che c’era tutto tranne l’espulsione, ha giudicato così e dispiace perché domenica affrontiamo una squadra di valore e già abbiamo tanti assenti, con gli squalificati sicuramente questo può pesare. Non mi sono mai pianto addosso e vado avanti tranquillo. Qual è l’aspetto in cui la Lazio eccelle? È una squadra forte in tute le parti, è brava in fase difensiva e offensiva e nelle ripartenze. Loro sono completi e si adattano alle situazioni, hanno qualità tecniche e fisiche e una mentalità trasmessa dall’allenatore che si vede nei risultati eccellenti. Dopo il 2 a 0 anche moralmente abbiamo sofferto, quando interpreti la gara in quella maniera e vai sotto subisci la gara e il momento. Abbiamo iniziato a lanciare cose che non voglio e che non bisogna fare. Siamo stati bravi a portare pressione alta e possesso palla, siamo riusciti a farlo bene ma non abbiamo continuità. Dobbiamo dare merito alla Lazio".

Il tecnico dello Spezia ha poi aggiunto a Sky Sport: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, fino all'episodio del rigore meritavamo noi e questo mi fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Se giochiamo così con squadre del nostro livello, potremmo fare buoni risultati. Abbiamo trovato la miglior formazione del momento, il risultato è stato un po' troppo pesante ma noi dobbiamo continuare a lavorare. I numeri non contano, loro hanno segnato tre gol e quindi siamo qui a leccarci le ferite. Ci dispiace, c'è stato qualche errore di troppo ma fa parte della crescita della squadra. Mi auguro che questa partita ci serva per quanto fatto vedere per 60-70 minuti. Non mi fermo agli episodi, ma è chiaro che cambiano l'andamento di una gara. Dispiace per l'espulsione di Ampadu, il secondo non mi sembrava un fallo evidente ma l'arbitro lo ha giudicato così. Bisogna essere più attenti, ci siamo complicati la vita da soli anche sul calcio di rigore. Andiamo avanti, pensiamo alla prossima partita: stasera abbiamo fatto tante cose buone, nonostante il risultato negativo. Rigore? Preferisco guardare i miei giocatori e cercare di migliorarli, oltre a perfezionare la mia preparazione delle sfide: perdere così mi dispiace. Non avevamo fatto nulla prima e non è successo niente dopo questa sconfitta: il cammino è ancora lungo. Siamo stati bravissimi e concentrati, poi purtroppo c'è stato quell'errore in uscita con un giocatore della Lazio che si è presentato solo davanti a Dragowski. L'arbitro ha giudicato irregolare il recupero di Ampadu, è andata così. Pensiamo a recuperare i tanti assenti e ributtiamoci a capofitto sulla prossima gara. Quell'episodio ha indirizzato un po' la gara, abbiamo perso un po' di certezze. Quando fai 3-4 errori con queste squadre, si viene puniti. Abbiamo cercato la profondità e la superiorità numerica, avevamo preparato questa partita nella maniera giusta. La Lazio è stata brava ad approfittarne, ma oggi abbiamo visto per 50-60 minuti un bello Spezia e secondo me bisogna continuare così".