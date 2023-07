Spinazzola e Cristante, lite in strada con un turista. La Roma: "Nessuna rissa, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola hanno vissuto momenti di tensione durante gli ultimi giorni di vacanza a Forte dei Marmi, in attesa di tornare a Trigoria per l'inizio della preparazione con la Roma. Durante il loro soggiorno, infatti, i due sono stati coinvolti in una discussione con un passante per le strade della famosa località toscana. Lo mostra un video emerso su TikTok, in cui si vedono i due calciatori durante una lite con un uomo che si rivolgeva in modo molto acceso, in particolare nei confronti del centrocampista. Attorno ai giocatori una folla, che cercava di calciare questa persona, successivamente allontanata. "Pisc**te davanti la sua porta e mi fate la predica, ma dove venite?", le parole rivolte ai giocatori. Secondo quanto filtra da Trigoria, al contrario, non ci sarebbe stata alcuna rissa. Cristante e Spinazzola, anzi, sarebbero solo intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto il ragazzo protagonista del video e un loro amico.

