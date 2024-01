Spinazzola, l'agente chiude la porta alla Roma: "Rinnovo? Nessuna chance"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Che le strade di Leonardo Spinazzola e della Roma fossero destinate a separarsi era cosa già nota. Tanto che il laterale ex Juventus è al centro di molteplici rumors di mercato già per questa sessione di mercato legati al Galatasaray ed alcuni club arabi. A conferma che il rapporto fra il calciatore umbro e il club capitolino sia arrivato al termine, arrivano le parole del suo agente, Davide Lippi, attraverso i microfoni di SportitaliaMercato: “Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”.

TORNA ALLA HOMEPAGE