Sport e Salute, Cozzoli: "Sarri ci ha fatto i complimenti per il prato dell'Olimpico"

Alla cena del compleanno per i 123 anni della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio anche Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute: “Siamo qui per celebrare 123 anni di passione, storia, tradizione e futuro. Siamo contenti che Sarri ci abbia fatto complimenti per il prato. Insieme alla Lazio, alla Roma e Federcalcio gestiamo il tour stadio e questo avvicina tante persone. Riguardo i temi sociali, la Lazio è impegnatissima in questo punto di vista. Siamo orgogliosi di avere un partiner come la Lazio che è molto presente sul tema del diritto allo sport in ospedali, scuole disagiate, quartieri difficili. Compliementi alla Lazio per quello he sta facendo e per il futuro".