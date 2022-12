Sporting Gijon, Abelardo disperato: “Sembra la Guerra del Vietnam”. E su Jony…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Jony, gli infortuni sembrano perseguitarlo e non dargli tregua. Dopo un periodo di stop, pian piano si sta riaffacciando sul campo e nell’ultima sfida contro Las Palmas è subentrato nell’ultima mezz’ora. La situazione però non è delle più rosee, il tecnico Abelardo, come riporta El Desmarque, ha affermato che: “Deve andare avanti poco alla volta perché non è pronto per giocare novanta minuti”. L’ex biancoceleste non è il solo a tenere in apprensione l’allenatore, la lista degli infortunati è abbastanza lunga tanto da spingerlo a paragonare il momento a “la Guerra del Vietnam”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE