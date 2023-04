Sportmediaset, la pagella pazzesca per Luis Alberto: "Beethoven, Mozart e poi il Mago"

TUTTOmercatoWEB.com

Continuano ad arrivare complimenti e apprezzamenti per l'assist di tacco di Luis Alberto per il gol vittoria di Zaccagni contro la Juventus. Una giocata sensazionale destinata a rimanere negli occhi di tutti per molto tempo. Il giornalista Frank Piantanida, nelle sue consuete pagelle per Sportmediaset, ha elogiato così il fantasista spagnolo: "Beethoven, Bach, Mozart, fino a ieri conoscevamo solo l’orecchio assoluto del musicista. Da oggi aggiungiamo il Mago, l'uomo che ha scoperto di avere il tacco assoluto, cioè la capacità di identificare l’altezza massima delle frequenze di questa giocata".