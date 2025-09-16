Stadi, Abodi: "Il commissario? Spero che il nome..."

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Commissario stadi? Mi auguro il nome arrivi entro questa settimana". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del FIA Formula Regional European Championship 2026. "Ci sono tante persone di qualità che stiamo valutando e che dimostrano di avere conoscenze e competenze, ma ora è arrivato il momento di scegliere", ha concluso. (ANSA).