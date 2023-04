Stadi, l'annuncio di Abodi: "Dovranno essere delle comunità energetiche"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervistato da "La Repubblica" il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi ha parlato dellle possibili modifiche degli stadi italiani per quanto riguarda l'efficienza energetica rivelando anche di un possibile esperimento inerente lo stadio Olimpico: "Ogni stadio può e deve diventare una comunità energetica. È quello che stiamo immaginando per lo stadio Olimpico, dando una indicazione chiara a Sport&Salute che ne è proprietario: immaginare una riqualificazione che passi dalla sostituzione dell’attuale copertura. Uno studio preliminare dimostra che in questo modo, oltre a restituirci un pezzo di visione di Monte Mario e valorizzare l’architettura dello stadio, è possibile produrre l’energia per alimentare tutto il Foro Italico. Con una spesa di 80 milioni, lo faremo nel giro di due anni e sarà più di una dichiarazione di intenti. Le inefficienze energetiche cubano il doppio del finanziamento pubblico, attorno al miliardo di euro. Ci sono anche ragioni economiche per questa svolta. Questa è la nostra agenda. Ci vorranno anni? Non mi interessa, lo sport deve diventare la migliore pratica in campo ambientale". Abodi ha poi aggiunto: "Credo, da tempo non sospetto, che lo sport possa essere il principale testimonial della lotta al cambiamento climatico; e svolgere ogni giorno una funzione educativa ed evocativa, dicendo a praticanti, dirigenti, tecnici, ai tifosi e alla società civile tutta che questa è la strada da seguire. Il calcio, per il seguito che ha, può fare da locomotiva, guidare una svolta che non deve essere solo testimonianza ma cambiamento reale".