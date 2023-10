Stadio Flaminio, Raggi: "C'è l'ok dei Nervi. Quando iniziammo con Lotito..."

Intervenuta ai microfoni di Radiosei, Virginia Raggi, Presidente della Commissione Speciale Expo 2030 ed ex Sindaca di Roma, non si è espressa solo in merito alla sponsorizzazione della Lazio alla Capitale come città ospitate di Expo2030. Un altro tema trattato, e sempreverde in casa biancoceleste, è stato quello inerente lo Stadio Flaminio, da tempo nei sogni dei tifosi laziali e tra i progetti futuri del presidente Claudio Lotito:

"Flaminio? Gli ultimi aggiornamenti non ne ho, ma una cosa posso dirla. Quando con Lotito iniziammo a lavorare sulla possibilità di riconvertire l’impianto in stadio della Lazio ci furono tante riunioni con tecnici. Il tema è questo, abbiamo avuto anche l’ok della famiglia Nervi. C’erano delle difficoltà tecniche che dovevano essere superate. Posso testimoniare del lavoro che fu avviato in maniera molto seria per trovare soluzioni sui vincoli ed i desiderata ed i diritti che la famiglia ha sullo stadio. Ci fu l’avvio di un lavoro serio della Lazio per valutare la fattibilità. Ora non ho capito bene a che punto siamo".