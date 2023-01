Stadio Roma, ass. Veloccia: "C'è grande positività. Nel 2027..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, non ha parlato solo delle novità sullo Stadio Flaminio e la Lazio, ma soprattutto di quelle inerenti il progetto della Roma da realizzare entro il 2027. L'assessore ha espresso molta positività in merito, intervenendo ai microfoni di New Sound Level, e ha fatto sapere di non temere ritardi:

"Ad oggi non ci sono degli elementi che inducono a pensare che possano esserci dei rallentamenti in vista del 2027. E’ ovvio come tutti possono leggere nei pareri che sono stati formulati in fase preliminare, pubblicati sul sito di Roma Capitale, ci sono tante cose da approfondire, ma questo è abbastanza fisiologico in un contesto di studio di fattibilità. Sarà il progetto definitivo poi a dover risolvere le questioni sollevate: i trasporti, la disponibilità delle aree, le preesistenze archeologiche. Adesso aspettiamo che la Roma nella progettazione definitiva affronti le questioni che le sono state sollevate. Io credo che se riusciremo ad affrontarle bene e a mantenere questo passo non dovrebbero esserci dei ritardi, al meno al momento. Io vedo una grande positività dei territori attorno al progetto. Nella mia esperienza non ho visto mai un progetto così importante che non avesse almeno un comitato contrario. Massimo rispetto, un po’ me lo aspettavo che ci sarebbe stato qualcuno non favorevole. Francamente penso che questo sia un progetto il cui impatto dal punto di vista urbanistico è molto limitato in termini d’impatto ambientale, si recupera un intero quadrante. Si va a costruire uno stadio e poco altro, si vanno a recuperare ambientalmente quindici ettari all’interno di un quadrante già urbanizzato. Si punta a portare la maggior parte degli utenti con il trasporto pubblico. Francamente le osservazioni sono rispettabili ma si può rispondere con argomentazioni altrettanto valide. Se abbiamo sentito la Roma? Sì c'è stata ovviamente anche in questa occasione la massima apertura e collaborazione per affrontare i nodi che sono emersi dalla conferenza di servizi preliminare".