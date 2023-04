Stadio Roma, tensioni durante la seduta in Campidoglio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tensioni durante la seduta in Campidoglio per il nuovo stadio della Roma. Stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei un consigliere, non favorevole alla giunta Gualtieri, avrebbe sbottato dicendo: "Se si continua ad andare avanti d'imperio, allora sarà un vero e proprio Maracanà, e non in termini positivi". Svetlana Celli, presidente d'Aula, ha risposto: "Lo stadio della Roma è un progetto strategico per la nostra città. È nostra intenzione arrivare quanto prima alla sua approvazione in assemblea capitolina. Ciò, però, non può che passare anche attraverso una seria e proficua valutazione e condivisione di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi".

POSSIBILI PROBLEMI - Al momento le maggiori preoccupazioni riguardano l'impatto che l'impianto potrebbe avere sull'ospedale Pertini, sempre nella zona di Pietralata, sia per quanto riguarda la viabilità che per l'inquinamento acustico.