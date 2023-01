Stankovic, la Samp segna e lui 'ringrazia' Mihajlovic: il gesto commovente

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Erano amici, probabilmente fratelli: legati dalla terra in cui sono nati e da un affetto esploso negli anni in cui hanno condiviso la maglia della Lazio. La notizia della morte di Mihajlovic è stata difficile da accettare per Stankovic, come lui stesso ha poi raccontato, ma la vicinanza del suo amico 'Deki' continua ancora oggi a sentirla, anche in campo. Forse proprio per questo, dopo il gol del momentaneo 2-0 realizzato dalla sua Sampdoria (Augello il marcatore con un bel tiro di sinistro da fuori area), le telecamere sono andate su Stankovic che, fattosi il segno della croce, con un sorriso, quasi di ringraziamento, ha mandato un bacio al cielo, probabilmente proprio al suo amico Sinisa il quale, in una situazione difficile per i blucerchiati, ci avrà messo del suo in quella rete per aiutare un 'fratello'.