Strakosha, deluso dal Brentford e devoto a Inzaghi: "Alla Lazio mi ha dato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Thomas Strakosha, col cuore in mano, ai microfoni di Gianluca Di Marzio ha parlato del suo periodo difficile a Londra e del suo passato alla Lazio sotto la guida di Simone Inzaghi. L'ex portiere biancoceleste non ha avuto lo spazio e la carriera che si aspettava al Brentford e ha ammesso che: "Sinceramente ho bisogno di giocare e bisogna trovare una soluzione anche con la società. So quello che merito e quello che ho fatto nella mia carriera. So chi sono quindi bisogna trovare una soluzione perché io voglio giocare". Il club inglese lo ha convinto a lasciare la capitale garantendogli la titolarità e a proposito di questo ha detto: "Non sarei mai venuto per fare la panchina. Non l'ho fatto mai in vita mia e quindi non lo faccio di certo adesso. Ho avuto un lungo infortunio l'anno scorso e ci sta perché nella vita può passare di tutto. Non si molla... anche se quest'anno mi aspettavo qualcosa in più. Ora voglio solo star bene e per questo devo trovare una soluzione."

Una menzione speciale nel corso della chiacchierata è per l'allenatore piacentino. Parole al miele quelle che l'estremo difensore ha rivolto al tecnico, ora, dei nerazzurri: "Ringrazierò per sempre Simone Inzaghi, perché mi ha dato la possibilità di giocare quando ero ragazzino alla Lazio. Di solito nessuno dà fiducia a un portiere così giovane in Italia. A parte Donnarumma, non credo che ci sia stato un altro così giovane, almeno non con la Lazio. Inzaghi è una persona eccezionale, lo ringrazio di cuore. E come allenatore sta dimostrando che è veramente forte. Avere la fiducia di un allenatore come lui è tanta roba e spero per lui che sia l'anno dello Scudetto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE