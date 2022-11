Street League, la Lazio si unisce al Feyenoord: l'obiettivo del progetto - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra la cattiveria agonistica e fame per la vittoria, la Lazio si apre ad una nuova iniziativa dal cuore d'oro. Oggi sarà una giornata decisiva in chiave qualificazione agli ottavi di finale dell'Europa League. La squadra di Sarri e il Feyenoord sono pronte a darsi battaglia sul manto verde del De Kuip. Prima però, la società biancoceleste non perde occasione per farsi protagonista di iniziative che hanno a che fare con i valori e i principi sportivi, da sempre condivisi come capo saldo dell'entità della Lazio. Per questo, tramite il proprio account Twitter, la società a gran voce si è unita insieme al Feyenoord nel progetto "Street League" volto a lanciare un messaggio di inclusione sociale e solidarietà, principi che da sempre si fa a carico. A fine articolo, alcune foto e il post della Lazio riguardo questa pregevole esperienza.