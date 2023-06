Strömberg "incorona" Eriksson: "Il tecnico più preparato. Quando era alla Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Panenka, Glenn Strömberg ha parlato, tra gli altri temi, del suo connazionale Sven Goran Eriksson. Parole al miele nei confronti dello storico allenatore della Lazio: “Eriksson è stato l'allenatore più preparato che ho avuto, anche il più perseverante. Se Eriksson ritiene che questa sia la cosa giusta da fare, lo accetta. Penso che molti allenatori, dopo quattro o cinque partite, se qualcosa non funziona iniziano a farsi prendere dal panico, ma Eriksson non è mai andato nel panico. Quando era alla Lazio, c'è stato un periodo in cui non segnavano, quindi la gente diceva: 'Non puoi giocare con il 4-4-2, servono tre attaccanti'. Ed Eriksson ha risposto: 'Farò il contrario. Ne prendo uno e gioco 4-5-1'. E hanno iniziato a segnare tanto e poi hanno vinto il campionato".

