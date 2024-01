Supercoppa, Abodi: "Avete ragione voi, ma l'obiettivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Presente all'evento 'Sportabilità', Andrea Abodi ha affrontato nuovamente il tema della Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita: "Non è soltanto la ricerca di un montepremi, ma il contributo anche all’obiettivo, che va perseguito, della democrazia e dell’affermazione del rispetto in tutte le sue forme. Lo sport è sempre stato uno straordinario strumento di diplomazia, ed è stato anche uno strumento capace di sfidare i potenti e i prepotenti nella sua storia. Quindi se da un lato ci può essere la preoccupazione di andare in luoghi dove la democrazia, i diritti umani, non vengono pienamente rispettati, io penso che noi dobbiamo saper cogliere l’altro aspetto: la capacità di illuminare quei luoghi, responsabilizzarli e contribuire all’alfabetizzazione civile".

Il ministro per lo Sport e i Giovani poi, rispondendo alla domanda di uno studente, ha ammesso: "Credo che lo sport e il calcio in particolare questa possibilità la possano offrire. Quindi, per quanto posso avere anch’io le stesse riserve che hai tu e detto tra noi, mio figlio di 13 anni, ieri sera mi ha detto: “Ma papà, perché andiamo lì?”. E io ho cercato di spiegarlo, non è facile. Credo che da un lato abbiate ragione voi, dall’altro però quello che noi dobbiamo cercare di raggiungere come obiettivo è quello di non isolare, di illuminare, di partecipare, sollecitare, sensibilizzare e velocizzare il cambiamento".

