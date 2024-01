Supercoppa, Capello non ha dubbi: "La Lazio è la più scomoda per l'Inter"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Fabio Capello dice la sua sulla Supercoppa Italiana. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Roma, Juventus e Milan ha fatto un'analisi completa sulle Final Four che inizieranno oggi e che vedranno sfidarsi Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio. Capello considera la squadra di Sarri un ostacolo complicato da superare per i nerazzurri di Inzaghi.

Questa la sua lettura: "La Lazio è tornata a non subire gol, lo ha fatto nell’emergenza, con gli infortuni di Romagnoli e Casale. Forse i compagni hanno aggiunto quel pizzico di sacrificio in più per far fronte alla necessità. E' l’avversario più scomodo del lotto per l’Inter, ne sono convinto".