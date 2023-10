Supercoppa, De Laurentiis senza freni: "Giocare in Arabia è da deficienti!"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo aver parlato del futuro di Garcia, nel corso di un intervento alla Luiss, Aurelio De Laurentiis ha continuato a dare spettacolo, allargando il discorso al delicato tema della Supercoppa Italiana. Stando alle ultime indiscrezioni, confermate dallo stesso presidente del Napoli, il club partenopeo avrebbe deciso di non partecipare alla competizione se a ospitarla sarà l'Arabia Saudita. Con toni molto decisi 'DeLa' non solo ha ribadito il concetto, ma si è anche rivolto ai club che sarebbero rimasti impassibili davanti alla decisione di giocare in un paese 'non regolarizzato' sotto alcuni aspetti umani e sociali:

"I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Quando uno parla di sport, che dovrebbe conciliare benessere e salute, se questo non avviene mi devo preoccupare. Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate’"