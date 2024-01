Supercoppa, Eder dice la sua: "Tifo per l'Inter, è favorita per vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti gli occhi sono sulla Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, ora si aspetta il risultato finale tra Inter e Lazio. Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto l'ex attaccante italo-brasiliano Eder, che ha parlato della gara di Riad. Secondo lui, i nerazzurri sono favoriti per vincere la competizione, insieme allo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Inter? Faccio sempre il tifo dal Brasile per loro, è una squadra tosta che ha preso una identità forte dai tempi di Conte e sta proseguendo con l’ottimo lavoro di Inzaghi, che è riuscito a portare l’Inter alla finale di Champions a giugno. Sarà dura per la Juve, il duello proseguirà: i bianconeri non fanno un bel calcio, ma riescono a tenere botta fino in fondo. L’Inter per me, al di là del mio tifo, vincerà il campionato ed è favorita per vincere anche la Supercoppa".