Supercoppa flop? Il dato degli spettatori di Napoli - Fiorentina è chiaro

Fonte: TuttomercatoWeb.com

C'era tanta attesa per Napoli-Fiorentina, primo match dell'edizione 2024 della Supercoppa Italiana e prima partita del nuovo format che la Lega Serie A ha scelto per questo torneo. L'Arabia Saudita però non ha risposto come ci si aspettava, perché all'Al-Awwal Stadium, impianto da 25mila posti, che solitamente ospita le partite interne dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, si sono registrati solo 9.762 spettatori, un numero ben al di sotto della metà.

Difficile a questo punto pensare che le cose possano cambiare domani, quando in campo ci saranno Inter e Lazio. Ovviamente la squadra finalista della scorsa Champions League ha un appeal diverso, ma l'impressione è che l'entusiasmo della gente non sia così elevato come invece forse pensavano i dirigenti del calcio italiano.