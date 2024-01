Supercoppa | Inter-Lazio, nerazzurri strafavoriti: le quote dei bookmakers

Viglia di Supercoppa per Inter e Lazio. Venerdì sera Inzaghi e Sarri si sfideranno a Riad, in palio l'accesso alla finalissima di lunedì. Secondo i bookmakers, i nerazzurri sono nettamente favoriti sui biancocelesti che partono molto più indietro. Di seguito tutte le quote targate Betclic.

In questa inedita formula a quattro squadre, la Supercoppa Italiana propone come seconda semifinale, dopo Napoli-Fiorentina, un altro incrocio tra Simone Inzaghi e il suo passato. Per confermare la sua predisposizione per le gare a eliminazione diretta, il tecnico piacentino dovrà infatti superare lo ‘scoglio’ rappresentato dalla Lazio, storicamente ostica per i colori nerazzurri e reduce da un percorso in netta ripresa in Serie A. In caso di parità non si disputeranno tempi supplementari e il match si risolverà direttamente ai rigori.

In palio c’è la possibilità di giocarsi il primo trofeo nella finalissima di lunedì 22 gennaio e, secondo i pronostici dei bookies, sarà l’Inter a disputare l’atto conclusivo contro la vincente tra gli azzurri e i viola.

Non c’è due senza tre... - Dopo due successi consecutivi nella competizione, maturati rispettivamente contro Juventus e Milan, la compagine interista va alla ricerca di un’altra Supercoppa Italiana da mettere in bacheca. Per la gara con la Lazio, la vittoria nei tempi regolamentari è indicata a 1.68 da Betclic, mentre i ragazzi di Maurizio Sarri sono dati a 5.20. Quota a 3.82, invece, per il segno X (a 3.75 per Sisal). Anche in ottica qualificazione, le previsioni sorridono a Lautaro e compagni, a 1.30, mentre i biancocelesti sono a 3.35.

... ma l’ultimo precedente in Supercoppa sorrise alla Lazio - L’8 agosto 2009, la Lazio guidata allora da Davide Ballardini riuscì a dare l’unico vero dispiacere stagionale alla futura Inter del ‘Triplete’ di José Mourinho, battuta con le reti di Matuzalém e Rocchi, che vanificarono il tentativo di rimonta firmato da Samuel Eto’o. La replica del risultato di 1-2 in favore dei capitolini è quotata a 19.00 da Betclic. Maggiore equilibrio sulle ipotesi dei gol segnati, con l’Under 2.5 a 1.84 e l’Over 2.5 a 1.94.

Immobile torna e sfida Lautaro - Un ritorno che arriva nel momento giusto, quello dei verdetti e delle serate importanti. Ciro Immobile scalda i motori e si appresta a riprendere il suo posto al centro dell’attacco. Anche se la sua titolarità non è ancora certa, la quota-gol Betclic è a 4.00. Chance elevate anche per il ‘Toro’ Lautaro Martínez, pronto per essere ancora determinante e dato a 2.25 per un timbro sul tabellino.

L’attacco laziale dovrebbe essere completato da Felipe Anderson, la cui gioia personale è data a 6.00, e Mattia Zaccagni, sempre a 6.00. Possibile occasione anche per Gustav Isaksen, con marcatura indicata a 8.00. Sull’altro lato del campo, a far compagnia al ‘Toro’ ci sarà Marcus Thuram, con quota-gol a 2.75. I ‘ricordi di Supercoppa’ potrebbero poi rilanciare Alexis Sánchez, autore del gol-decisivo due anni fa contro la Juventus e in cerca di una rete data a 4.25 da Betclic, mentre Marko Arnautović è a 3.50.

Quote antepost: Inter davanti a tutti - Secondo Betclic, a portarsi a casa la Supercoppa Italiana sarà nuovamente la formazione lombarda, quotata a 1.85. Seguono, in ordine decrescente di probabilità, il Napoli, a 3.80, la Fiorentina, a 5.70, e la Lazio, a 6.50.