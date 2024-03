Supercoppa Italiana, dubbi sul format: quando è attesa la decisione finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima Supercoppa Italia si giocherà ancora in Arabia Saudita, ma il format è in dubbio. La Lega non ha ancora deciso se vi parteciperanno quattro squadre, come accaduto quest'anno, o solamente due come all'origine quindi tra la vincente della Coppa Italia e quella campione d'Italia. La decisione finale dovrebbe arrivare entro il 22 aprile, vigilia di ritorno delle semifinali di Lazio-Juve e Atalanta-Fiorentina. Questo però non è il solo interrogativo, come riporta Sportface, l'altro riguarda le date. Le eventuali semifinali si disputerebbero il 3 e il 4 gennaio con la finalissima il 7 e con la Serie A in campo il 5-6 gennaio così da avere cinque giorni di fila di partite. I club impegnati avrebbero poi l'occasione di recuperare le gare di campionato nel mese di febbraio. In caso si finale secca, i giorni da prendere in considerazione sarebbero 3-4-7 del mese stesso.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE