Supercoppa Italiana | Lazio, date e luoghi ufficiali della final four

Ecco le novità che tutti stavano aspettando sulla Supercoppa Italiana. Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa confermando le date della competizione. Tutte le partite, infatti, si giocheranno in Arabia Saudita a Riyad nello stadio dell'Al Nassr. Le semifinali andranno in scena il 18 e il 19 gennaio 2024, mentre la finale si giocherà il 22 dello stesso mese. La Lazio, in particolare, se la vedrà contro l'Inter nella prima fase. Dall'altro lato del tabellone, invece, si sfideranno Napoli e Fiorentina.

IL CALENDARIO COMPLETO:

Napoli - Fiorentina, giovedì 18 gennaio alle 20:00 (ora italiana)



Inter - Lazio, venerdì 19 gennaio alle 20:00 (ora italiana)



La finale, lunedì 22 gennaio alle 20:00 (ora italiana).