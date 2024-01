Supercoppa Italiana, Lippi: "Ecco chi può vincere. L'unico motivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

A pochi giorni dalla Final Four della Supercoppa Italiana, sull'argomento si è espresso Marcello Lippi ospite al Premio Maestrelli. Queste le parole dell'ex tecnico: "Che effetto fa giocarla in Arabia? Le ho fatte sempre tutte lontano dall'Italia. Succede perché questi paesi vogliono il calcio italiano, vogliono vedere i campioni italiani e pagano tanti soldi per vedere questi giocatori. È l'unico motivo, non ce ne sono altri. Chi la vincerà? La possono vincere tutte le squadre".

Poi, una battuta sulla Nazionale: "Se deve sempre puntare al massimo? Non è che se lo deve porre, se lo pone. L'Italia va sempre per vincere, poi che vinca o no è un altro discorso".

