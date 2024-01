Supercoppa, l'assenza del pubblico è 'avvilente': lo sfogo di Impallomeni

TUTTOmercatoWEB.com

L'Arabia Saudita è al centro della scena in questi giorni, non per il mercato ma per essere il paese ospitante la Final Four di Supercoppa Italiana. Un format del tutto inedito che ha visto affrontarsi ieri Napoli-Fiorentina e questa sera Inter-Lazio. In attesa di conoscere le due sfidanti che si contenderanno il trofeo, è impossibile non soffermarsi sull'assenza del pubblico che generalmente colora lo stadio soprattutto in queste circostanze. Un colpo d'occhio che è stato inevitabile non notare ieri durante la gara tra gli azzurri e i viola e in merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni: "Spettacolo avvilente per lo svilimento dell'evento, sostanzialmente molto freddo. Capisco gli interessi economici ma mi sfugge la promozione di un evento del genere. La cornice è stata avvilente. Non mi è piaciuta come partita".

Scenario che, con molta probabilità, potrebbe ripetersi anche questa sera in occasione della partita tra la squadra di Sarri e quella di Inzaghi, alla luce anche del messaggio lanciato dalla Curva Nord che ha deciso di prendere una posizione netta sulla questione. Linea di pensiero condivisa anche dai sostenitori nerazzurri che però hanno deciso di agire diversamente.