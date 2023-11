Supercoppa, Lega Serie A e club pronti per il sopralluogo a Gedda: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di due mesi e poi a Gedda si alzerà il sipario sulla nuova edizione della Supercoppa italiana con il format che prevede la partecipazione di quattro squadre: Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. In virtù della manifestazione la prossima settimana i massimi organi della Lega di Serie A, insieme ai rappresentati dei quattro club, voleranno in Arabia Saudita proprio per il sopralluogo definitivo.

Non solo, come riportato da Tuttomercatoweb.com, nell'accordo con gli arabi ci sarebbe anche un'altra gara da dover giocare ovvero un'amichevole tra due delle perdenti in semifinale e una squadra locale.