Supercoppa, non solo l'Arabia: nel futuro ci sono altre due nazioni

RASSEGNA STAMPA - Nel futuro della Supercoppa Italiana non c'è solo l'Arabia Saudita. L’edizione che inizia oggi e che avrà come protagoniste Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio fa parte di un nuovo accordo che prevede la competizione in territorio arabo per quattro volte nei prossimi sei anni. Restano dunque due sedi da assegnare.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, una delle soluzioni plausibili è quella della Supercoppa negli Stati Uniti o in Canada, nazioni che insieme al Messico, ospiteranno i Mondiali del 2026. Non si tratterebbe della prima volta in America per la Supercoppa. Nel 1993, infatti, il Milan vinse il trofeo a Washington battendo la Juventus.