Supercoppa, partnership con la Regione Lazio: tutti i dettagli dell'evento

© foto di www.imagephotoagency.it

Appuntamento importante in vista della Supercoppa in Arabia Saudita dove la Lazio se la vedrà in semifinale contro l'Inter. In merito la società ha diramato un comunicato in cui rende nota la presentazione della partnership con la Regione Lazio: "Lunedì 15 gennaio, alle ore 12:30, presso la Sala Tevere della Giunta regionale – via Cristoforo Colombo 212 – si terrà la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Regione Lazio e S.S. Lazio, siglata in occasione della Supercoppa italiana che si giocherà a Riad (Arabia Saudita) dal 18 al 22 gennaio 2024, tra Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli".

"Nel corso della conferenza stampa sarà inoltre presentata la maglia dedicata all’evento, con la scritta “visitlazio.com”, che la Lazio indosserà durante la Supercoppa".

"Interverranno il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, e una rappresentanza della squadra biancoceleste", si legge nella nota.