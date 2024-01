Supercoppa, Ravanelli sicuro: "La finale sarà Inter - Fiorentina. Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il tema della settimana: la Supercoppa Italiana sta per avere inizio in Arabia Saudita. Da una parte Napoli - Fiorentina, dall'altra Inter - Lazio. Chi alzerà il trofeo? Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, ha provato a dire la sua ai microfoni di TvPlay, soffermandosi soprattutto sull'eventuale finale. Secondo lui, i nerazzurri avranno la meglio sui biancocelesti, e i viola supereranno i partenopei. Di seguito il suo pensiero.

“Final Four in Arabia? Non mi piace, doveva essere fatta in Italia. Sarebbe stato bello riempire gli stadi qua: al di là dell’aspetto economico questa decisione è un autogol. Sarri è sempre molto spiccio e ha le sue idee. Vedo che tanti giocatori vogliono già tornare indietro dall’Arabia quindi non so quanto questa situazione possa durare a lungo. Nel nostro calcio c’è tanta passione, mentre lì tutto questo manca: non penso che sarà un movimento che avrà futuro”.

“Inter-Lazio sarà molto bella e tutto dipenderà dalla presenza di Luis Alberto. Senza di lui i biancocelesti hanno difficoltà a creare giocate di qualità. Domani sarà una partita diversa da quella del campionato. L’Inter mi sembra che col Monza si sia ricaricata a livello fisico dopo una flessione. La finale per me sarà Inter-Fiorentina, perché il Napoli sta vivendo un momento difficile e di estrema fragilità. Fiorentina? Se gioca in maniera diversa rispetto ai precedenti con l’Inter non è così scontato che perda”.