Supercoppa, tutto facile per l'Inter. Tris nerazzurro, il Milan va KO

L'Inter alza al cielo la Supercoppa Italiana al termine della finale contro il Milan. È tutto facile per la squadra di Inzaghi che si porta in vantaggio dopo dieci minuti dal fischio d'inizio con Dimarco. Al 21' giunge il raddoppio di Dzeko, con i rossoneri praticamente inermi e mai pericolosi. La gara si mette sui giusti binari per i nerazzurri, che poi siglano il gol del definitivo 3-0 con Lautaro Martinez, al 77'. Si giunge così al novantesimo quasi senza rendersene conto: Pioli tenta di cambiare il trend della gara facendo alcune sostituzioni, ma nulla da fare. Inzaghi replica il successo con la Lazio nella stessa competizione, arrivato sempre a Riad. Per il Milan un brutto colpo, e la prossima sfida di campionato sarà proprio quella contro i biancocelesti, l'ultima sfida del girone d'andata in programma martedì 24.

