Superlega, Abodi: "Formalizzeremo una posizione unitaria. L'Uefa..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sentenza della Corte di Giustizia Europea a favore del progetto Superlega ha trovato molti in disaccordo. Per questo, il ministro dello sport italiano, Andrea Abodi, ha annunciato che i grandi paesi europei, tra cui l’Italia, formalizzeranno una posizione unitaria sulla Superlega da Bruxelles il 10 gennaio: "C’è una posizione sostanzialmente analoga tra i grandi Paesi europei che si vedranno il 10 gennaio a Bruxelles per concordare ulteriormente la posizione e sostanziarla. Io credo molto nella collaborazione.

La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega, ma che l’assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci sia inclusività della competizione, la tutela dei campionati nazionali, dei vivai e della Nazionale. Oggi è un giorno di assunzione di responsabilità e di profonde riflessioni ma in questi casi cerco di vedere le opportunità, c’è la necessità di rivedere il baricentro di rapporti ed interessi. Prima di arrivare alle estreme conseguenze c’è un percorso che l’UEFA può fare".