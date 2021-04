Superlega, Ferrero: “Temo gravi conseguenze. Agnelli? Un attore”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha detto la sua sulla nuova Superlega. Queste le parole del sempre fumantino patron blucerchiato al Corriere della Sera: "Andrea Agnelli è un grande attore. Gli abbiamo chiesto spesso cosa stesse accadendo ma lui ha sempre smentito. Non possono uccidere così lo sport più bello del mondo. La Superlega è un danno anche per l'economia del Paese. Temo anche conseguenze per i giocatori e per la Nazionale di Mancini. Agnelli? Gli ho fatto i complimenti perché è un genio. Ceferin ha detto cose molto forti ma lui è rodato. Sta giocando la sua partita". Infine sui fattori che non sono stati presi in considerazione dai fondatori: "Devono rendere conto al popolo sovrano. Sono sicuri che i tifosi siano contenti? Cancellano la meritocrazia che è un concetto base. La Superlega uccide un sogno. Quello di tifosi e presidenti. La passione è il grande motore del calcio".