Superlega, Gravina: "Soddisfatto del parere della Corte. Confido in..."

In merito al parere della Corte Europea di Giustizia, a proposito del progetto Superlega, si è espresso anche Gabriele Gravina. Queste le sue parole riportate dall’Ansa: "Sono molto soddisfatto del parere dell'avvocato generale della Corte Ue, perché è perfettamente in linea con quanto sostenuto dalla nostra Federazione e dall'Uefa fin dall'annuncio della cosiddetta Superlega. Il sistema sportivo, sia europeo che mondiale, non può prescindere dal riconoscimento delle organizzazioni internazionali Uefa e Fifa ed è in questo quadro che vengono promossi la democrazia interna, il modello organizzativo piramidale e il merito sportivo”. Il presidente della Figc ha poi concluso: "Confidando nella stessa impostazione anche nella sentenza della Corte, ritengo che tutte le componenti della famiglia del calcio europeo e mondiale si uniscano per superare le difficoltà contingenti e per sviluppare il calcio a tutti i livelli”.

