Superlega, il CEO Reichart: "Ho parlato con De Laurentiis..."

Continua a tenere banco il tema della Superlega. Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, la società nata per sviluppare la nuova competizione, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Queste le sue parole sul progetto, con un pensiero anche sul presidente del Napoli De Laurentiis: "Sono convinto di questo e le cose sono abbastanza chiare. I club lo capiranno, chi prima e chi dopo, ma presto si renderanno conto che questa è una grandissima opportunità. Un'occasione che sarà determinante per il loro futuro. Noi sappiamo che c'è un grande problema. I club non sono stabili e sostenibili come in realtà dovrebbero essere. Le nuove competizioni europee possono contribuire molto a migliorare le loro situazioni finanziarie e i loro problemi economici e soprattutto rappresentano una grandissima opportunità di crescita".

SUPERLEGA GRATIS - "Siamo convinti che le migliori partite, con in campo i più grandi calciatori, hanno la forza di raggiungere miliardi di persone nel mondo. Questa è una grande opportunità: le piattaforme streaming e le tecnologie avanzate di oggi potranno aiutarci. Il grande calcio su un'unica piattaforma gratuita eliminerà anche la pirateria, che oggi è un grave problema".

DE LAURENTIIS - "L'ho incontrato in occasione della sfida tra il Napoli e il Real Madrid. Abbiamo avuto una bella conversazione. L'ho apprezzato. È un uomo che non ha paura e sa esattamente cosa fare. Conosce i suoi tifosi e cosa è meglio per il club. Di certo non è spaventato da un sistema che minaccia solo sanzioni".

CLUB ARABI - "Assolutamente no, questo è un progetto riservato solo a club europei".