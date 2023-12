Superlega, la replica di Infantino: "Non cambia nulla. La Fifa continuerà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza di oggi non cambia proprio nulla", sono le prime parole di Gianni Infantino dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea a proposito della Superlega. Il numero uno della Fifa ha poi aggiunto: “Continueremo a organizzare i tornei più spettacolari, competitivi e significativi del mondo e utilizzeremo le nostre entrate per sviluppare il calcio in ogni angolo del globo attraverso programmi di solidarietà che garantiscano i benefici meno privilegiati da quelle competizioni più importanti. La FIFA continuerà a farlo, come sempre, in stretta collaborazione con le nostre associazioni affiliate, con le Confederazioni e con tutte le parti interessate del calcio per il beneficio esclusivo del nostro gioco a livello globale. Tutti insieme!”.

