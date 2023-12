Superlega, ora anche la Uefa rischia grosso: domani la sentenza dell'UE

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Corriere della Sera si sofferma sulla sentenza in arrivo domani alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: se il 15 dicembre è lo storico anniversario del pronunciamento su Bosman che rivoluzionò la gestione dei contratti dei calciatori con i club, il 21 potrebbe diventarlo per un argomento che ormai da anni tiene banco e fa discutere, come la Superlega. Il quotidiano si sofferma su come si arriva a domattina (intorno alle 9:30 si dovrebbe già sapere l'esito). Nasce tutto dall'originale progetto che aveva tra i suoi principali propulsori l'allora presidente juventino Andrea Agnelli, ma quel tipo di format è morto e sepolto e in caso fossero accolte le rimostranze di A22, la nuova società cui è stata affidata la gestione del "caso Superlega", si ripresenterebbe in una forma del tutto differente da quella, esclusiva e d'élite.

Dalla preoccupazione su sanzioni e ripercussioni, il tutto è scivolato su un altro piano: può un modello in cui l'ente organizzatore ha il potere di regolamentare, sanzionare e anche gestire gli aspetti commerciali di fatto nella sua interezza, come si inserisce nelle norme europee sulla concorrenza? La vicenda va sbrogliata e un anno fa, dopo un primo parere (non vincolante) favorevole è arrivata una sentenza europea sull'Anversa e sull'incompatibilità tra norme sui vivai e quelle dell'UE, un pronunciamento che può ribaltare tutti.

COSA SUCCEDE DOMANI - ìLe ultime righe sono dedicate a una sorta di previsione. Possibile che venga mantenuto lo status quo, complicato che ci sia un salto del banco completo. Ma soluzioni intermedie sono possibili: da non escludere, per esempio, che all'UEFA venga tolta la possibilità di sanzionare chi organizza tornei alternativi, aspetto che già di per sé darebbe forza alla Superlega. Il CEO di A22, Bernd Reichart, ha detto che in quel caso sarebbe già pronto a proporre il nuovo format che comprende 60 squadre e garantisce inclusività ed equità, strizzando l'occhio anche a realtà più piccole, fuori dall'élite degli squadroni. Viene fatto presente che sarebbe possibile persino che venga sposata una divisione stile Formula 1, togliendo la gestione dell'intero business economico all'UEFA: quella sarebbe un'altra rivoluzione, altro che sentenza Bosman...