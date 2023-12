Superlega, Real Madrid e Barcellona esultano: "Padroni del nostro destino!"

La Corte di Giustizia Europea si è espressa contro Uefa e Fifa e, seppur indirettamente, in favore della Superlega. Dopo le parole del CEO del super campionato continentale, sono arrivate anche quelle di due club protagonisti di tale progetto il Real Madrid e il Barcellona. Le due spagnole, per mezzo delle dichiarazioni dei propri presidenti, hanno espresso la loro soddisfazione in merito alla sentenza dell'Ue:

REAL MADRID - "Da oggi i club saranno padroni del proprio destino. 70 anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Serve una competizione aperta a tutti, che imponga il merito e il rispetto del fair play finanziario. Soprattutto che tuteli i giocatori ed entusiasmi i tifosi di tutto il mondo. Abbiamo l'opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie. Siamo all'inizio di un nuovo tempo e potremo lavorare liberamente, senza minacce, con l'obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio".

BARCELLONA - "Il Barcellona desidera esprimere la propria soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) che ha valutato il progetto della Super League proposto da A22 Sports. Essendo uno dei club promotori del progetto della Superlega, il Barcellona ritiene che la sentenza apra la strada a una nuova competizione calcistica di alto livello in Europa, opponendosi al monopolio del mondo del calcio, e desidera avviare nuove discussioni sul percorso che l'Europa le competizioni dovrebbero assumere in futuro".