Superlega, Reichart: "Non escludiamo nessuno. Incredibile che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'amministratore delegato di A22 Sports Management, Bernd Reichart, ha replicato al comunicato della Uefa inerente la Superlega, aprendo la partecipazione a tutti i club: "Non escludiamo niente e nessuno. I club hanno capito che questo caso può cambiare il sistema sportivo in Europa. È incredibile che lo sport sia fuori dalla legge sulla concorrenza. Non può essere che le squadre debbano correre con tutti i rischi e loro con niente. Incredibile che ci siano club che partecipano a competizioni chiuse o quasi come l’Eurolega e dicono che la Superlega è esclusiva, quando non è così. Oggi è un progetto europeista. Agnelli? Avrebbe voluto essere qui".